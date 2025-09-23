Donald Trump BM konuşmasında İran hakkında ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunarak, “Bu görkemli salonda en son konuşmamın üzerinden altı yıl geçti. O zaman dünyamız refah içindeydi ve barış içindeydi. O günden bu yana sakinlik ve istikrar dönemi, çağımızın en büyük krizlerinden birine dönüştü. ABD’de ise önceki yönetimin dört yıllık zayıflığı, kanunsuzluğu ve radikalizmi, ülkemizi peş peşe felaketlere sürükledi" ifadelerini kullandı.

Trump, ikinci döneminin sekizinci ayında ABD’nin dünyanın “en güçlü ve en başarılı ülkesi” olduğunu savundu. Bu ifade Başkan’ın sıkça kullandığı bir tanım. Trump ayrıca “Bu dönem gerçekten Amerika’nın altın çağıdır” dedi.

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

“Benim liderliğimde enerji maliyetleri düştü. Benzin fiyatları düştü. Market fiyatları düştü. Konut kredisi faizleri düştü ve enflasyon yenildi. Yükselen tek şey borsa oldu ve o da rekor kırdı.”

''7 ayda 7 savaş bitirdim''

7 aylık görev süresinde 7 ayrı savaşı sona erdirdiğini ileri süren Trump, "BM ben bu savaşları bitirirken bir kere bile beni aramadı, yardım teklifi gelmedi" ifadesini kullandı.

Trump, ''Her bir durumda binlerce insan katlediliyordu. Kamboçya-Tayland, Kosova-Sırbistan, Kongo-Ruanda, Pakistan-Hindistan, İsrail-İran, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara son verdim. Herkes bana Nobel Barış Ödülü'nü almam gerektiğini söylüyor" diye konuştu.

Donald Trump, "Dünya için kitle imha silahlarından daha büyük bir tehdit yok ve ben bunu başkanlık görevimin ilk döneminde bir öncelik haline getirdim." dedi.

Trump'tan ''İran'' iddiası

Trump, Siyonist rejimin nükleer cephaneliğine ve bu rejimin Gazze ve bölgedeki suçlarına en ufak bir atıfta bulunmadan, Tahran'ın barışçıl nükleer programına karşı daha önce yaptığı asılsız iddialarını tekrarladı.

Trump’ın iddiasına göre, terörizmin önde gelen destekçisi nükleer silah elde edemez! İran'ın nükleer tesislerini yok ettik.

İran-İsrail savaşını bitirdim ve iki taraf bir daha birbirleriyle savaşmama konusunda anlaştı.

Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararı Trump'ı rahatsız etti

Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Avrupa ülkelerinin Filistin’i tanıma girişimini “Hamas’a ödül” olarak nitelendirdi.