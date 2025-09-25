Trump ve Erdoğan Beyaz Saray’da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede, Türkiye’nin Rusya’dan petrol alımını durdurmasını istedi.

Trump, Erdoğan için “Çok saygıdeğer bir lider, hem Amerika’da hem de Avrupa ve dünyada büyük saygı görüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güçlü bir ordu kurduğunu belirten Trump, “Erdoğan, büyük ve güçlü bir ordu oluşturdu ve birçok Amerikan teçhizatını kullanıyor” dedi.

Türkiye’nin F-16 ve F-35 savaş uçakları almayı planladığını belirten Trump, bu konuda Erdoğan ile görüşmeler yapacaklarını söyledi. Ayrıca, “Ukrayna’daki çatışmalar devam ettiği sürece Türkiye’nin Rusya’dan petrol alımını durdurmasını istiyorum” diye ekledi.

Trump, Ortadoğu’daki etkisine dikkat çekerek, bölgedeki barış için birlikte çalışacaklarını ifade etti. Gazze konusundaki liderlerle yaptığı toplantıya değinen Trump, “İsrail tarafını rehinelerin tamamının aynı anda serbest bırakılması için ikna etmem gerekiyor. Herkes Gazze savaşının sona ermesini istiyor” diye konuştu.

Öte yandan, Trump, Suriye rejimine yönelik yaptırımların Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar’ın talebiyle kaldırıldığını belirtti. Erdoğan da Washington ile ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınabileceğini ve F-35 ile F-16 konularının görüşülebileceğini söyledi.