Erdoğan: İsrail bölge barışını tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor.

Erdoğan, konuşmasına İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını anlatarak başladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Biz bugün bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum.

- İsrail tarafından Gazze'de son 23 aydır her saat 1 çocuk acımasızca hayattan kopartılıyor. Bunlar sayı değil, hepsi birer can, birer masum insan. 365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazzeli her gün yerinden ediliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.

- (Kürsüden Gazze'deki drama ait fotoğrafları göstererek) Henüz 2-3 yaşında elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. İnsanlık tarihi son 1 asırda böyle bir vahşet görmemiştir. Buna hangi vicdan dayanır, hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Bu, terörle mücadele değildir. Bu, 7 Ekim olayı öne sürülerek yürütülen bir işgaldir, tehcir, sürgün, soykırım daha doğrusu bir toplu kıyım politikasıdır.

- Bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi son 1 asırda böyle bir vahşet görmemiştir.

Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Gazze'deki soykırım, medya, sosyal medya aracılığıyla canlı olarak yayınlanıyor. İsrail, şu ana kadar Gazze'de ulusal ve uluslararası basında çalışan 250 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdü. Gazze'ye tüm girişleri yasakladı. Yine de soykırımı gizleyemedi. Filistin topraklarında devam eden soykırıma her fırsatta dikkatleri çeken sayın genel sekreteri gönülden destekliyorum, cesareti için kendisini bir kez daha tebrik ediyorum.