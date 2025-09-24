Erdoğan ile Aliyev, Erivan'ı ziyaret edecek iddiası

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 2. Karabağ Savaşı'nın ardından imzalanan ateşkes ve barış anlaşması sonrası Bakü-Erivan hattındaki buzlar erimeye devam ediyor.

Ermenistan'daki “Cumhuriyet Adına” partisinin lideri Arman Babajanyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki tesis edilen yeni dönem kapsamında Erivan'ı ziyaret edeceğini öne sürdü.

Ziyaretlerin 2026 baharında Ermenistan'da düzenlenecek “Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi” çerçevesinde yapılacağı iddia edildi.

Babajanyan, iddiasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye katılması için diplomatik çaba sarf edildiğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi