  1. Türkiye
24 Eyl 2025 10:30

Erdoğan ile Aliyev, Erivan'ı ziyaret edecek iddiası

Erdoğan ile Aliyev, Erivan'ı ziyaret edecek iddiası

Ermenistan'daki “Cumhuriyet Adına” partisinin lideri Arman Babajanyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki tesis edilen yeni dönem kapsamında Erivan'ı ziyaret edeceğini öne sürdü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 2. Karabağ Savaşı'nın ardından imzalanan ateşkes ve barış anlaşması sonrası Bakü-Erivan hattındaki buzlar erimeye devam ediyor. 

Ermenistan'daki “Cumhuriyet Adına” partisinin lideri Arman Babajanyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki tesis edilen yeni dönem kapsamında Erivan'ı ziyaret edeceğini öne sürdü. 

Ziyaretlerin 2026 baharında Ermenistan'da düzenlenecek “Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi” çerçevesinde yapılacağı iddia edildi. 

Babajanyan, iddiasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye katılması için diplomatik çaba sarf edildiğini vurguladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

News ID 1930642

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler