https://tr.mehrnews.com/news/1930686/ 25 Eyl 2025 19:14 News ID 1930686 Video Video 25 Eyl 2025 19:14 Erdoğan-Trump görüşmesi başladı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme başladı. indir 5 MB News ID 1930686 کپی شد İlgili haberler BM Genel Kurulu’nda Filistin konuşmaları sırasında mikrofon kesintileri (+VİDEO) Trump ve Erdoğan Beyaz Saray’da bir araya geldi Erdoğan ile Aliyev, Erivan'ı ziyaret edecek iddiası İran, ABD’nin New York’taki kısıtlamalarını “Yasa Dışı” olarak BM’ye bildirdi Erdoğan'dan İran'ın nükleer programıyla ilgili önemli açıklama Erdoğan'dan Sumud Filosu’na destek Erdoğan: İsrail bölge barışını tehdit ediyor Ekler Donald Trump Türkiye Erdoğan
yorumunuz