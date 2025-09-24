BM Genel Kurulu’nda Filistin konuşmaları sırasında mikrofon kesintileri (+VİDEO)

Sputnik haber ajansına göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda geçtiğimiz günlerde dünya liderlerinin konuşmaları sırasında özellikle Filistin konusu gündeme geldiğinde mikrofonların kesilmesi tartışma yarattı.

Sosyal medyada ve kullanıcılar arasında geniş yankı bulan bu durum, bazı devlet başkanlarının Gazze’deki insani durum ve Filistin’in tanınması ile ilgili konuşmaları sırasında mikrofonların aniden kapanmasıyla dikkat çekti.

Örneğin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki insani krize değinirken ve Filistin’in tanınması çağrısında bulunurken mikrofonu kesildi. Endonezya Cumhurbaşkanı da barış gücü gönderme niyetinden bahsederken mikrofonunun kapandığını bildirdi.

Kanada Başbakanı’nın da Filistin’in tanınması hakkında konuşurken mikrofonu kesildi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri ise bu olayların teknik aksaklıklardan kaynaklandığını iddia etti.