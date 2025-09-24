Bekayi'den New York'taki İranlı diplomatlara yönelik ABD kısıtlamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin New York'ta görev yapan İranlı diplomatlar ve ailelerine yönelik ağır kısıtlamalarını sert bir dille eleştirerek, bu uygulamaların uluslararası yükümlülüklerin ihlali olduğunu açıkladı.

Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran diplomatlarına ve ailelerine yönelik artan kısıtlamalarının asıl amacının, İran'ın BM bünyesindeki diplomatik faaliyetlerini engellemek olduğunu söyledi.

Bekayi, son bir hafta içinde ABD'nin uyguladığı sistematik tacizlerin, İran heyetinin belirlenen alan dışındaki uluslararası toplantılara katılımını engellediğini vurguladı.

Sözcü ayrıca, İranlı diplomatların günlük hareketleri ve alışverişlerini bile kısıtlayan bu sınırlamaların sadece Viyana Antlaşması'na aykırı olmakla kalmayıp, ABD yönetiminin İran halkına karşı yeni bir düşmanlık seviyesini ortaya koyduğunu belirtti.