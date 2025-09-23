Pezeşkiyan: Sadece İsrail’in değil, herkesin güvenlik hakkı var

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu Gazze’de yaşanan insani felakete karşı sessiz kalmakla eleştirdi.

Bu ziyaretin BM Genel Kurulu’na katılmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Pezeşkiyan, "Bu, tüm ülkelerin bir araya geldiği bir platform. Bu bizim için önemli bir fırsattır. Devlet başkanlarıyla görüşmeler yapacak ve kendi bakış açımızı açık şekilde ifade edeceğiz," dedi.

Bu yılki genel kurulun temasına da değinen Pezeşkiyan, “Bu senenin teması ‘Birlik içinde kalkınma, herkes için ilerleme’ olarak belirlendi. Ancak dünya güçlerinin uygulamaları bu sloganla çelişiyor. Güç sahibi bazı ülkeler, insanları vahşice yok etmek için sahip oldukları araçları kullanıyor," ifadelerini kullandı.

Gazze’de yaşanan dramı da gündeme getiren Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

“İnsan olarak şunu anlamakta zorlanıyorum: Çocuklar Gazze’de açlıktan, ilaçsızlıktan ölüyor; aynı zamanda İsrail her gün bölgeyi bombalıyor. Buna rağmen sözde medenî ve güçlü ülkeler bu rejimi açıkça destekliyor, silahlandırıyor ve sonuçta ortaya bir katliam çıkıyor.”

Pezeşkiyan, uluslararası kurumlara seslenerek, şu soruyu yöneltti:

“Bu yapılar ve orada oturan insanlar, bu tutumlara nasıl tepki veriyor? 'Birlik' sloganı gerçekten ne anlama geliyor? Bu birlik, diğerlerini öldürerek bazı ülkelerin isteklerini gerçekleştirmek midir?”

Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu’nda ülkesinin barış, adalet, güvenlik ve insanlık temelinde şekillenen duruşunu açıkça ifade edeceklerini söyledi.

Pezeşkiyan, konuşmasının sonunda şu mesajı verdi:

“Hak, hangi kılıkta olursa olsun haktır. Eğer insan olursak ve doğruluk, adalet peşindeysek, kavga olmaz. Ancak zorbalık ve şeytanlıkla hareket eden biriyle de oturup konuşamayız. Görüşlerimizi dile getireceğiz ve vurgulayacağız ki, birlik hak, adalet, ülkelerin toprak bütünlüğü ve tüm insanların yaşam hakkı çerçevesinde olmalıdır. Birlik, sadece İsrail’in güvenlik hakkına sahip olması anlamına gelmemeli; bu dünyada yaşayan tüm insanların güvenliği korunmalıdır."