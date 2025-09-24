Bakan Atabek, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı ile görüştü

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygulanmasına yönelik ilk ortak komite toplantısına katılmak için gittiği Moskova’da, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ile bir araya geldi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Salı akşamı gerçekleşen bu görüşmede, 2025 yılını iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik anlaşma, İran ile Avrasya Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ve İran’a bu birlik içinde gözlemci statüsü verilmesi gibi önemli gelişmeler nedeniyle, Tahran–Moskova ekonomik ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Reşetnikov, İran ile Rusya arasındaki ticaretin, İran–Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden (2025 yılı Mayıs ve Haziran ayları itibarıyla) bu yana geçen sürede geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 oranında arttığını belirterek, bu sonucu iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme iradesinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Rusya’nın İran ile Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması’na bağlı olduğunu vurgulayan Reşetnikov, bu sürecin daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini umduğunu ifade etti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Atabek ise, İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali’nin de hazır bulunduğu görüşmede, iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde özel sektörün önemine işaret ederek, ticareti kısıtlayan engellerin kaldırılması, özellikle de mali işlemlerin kolaylaştırılması ve iki ülkenin standartlarının uyumlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Atabek ayrıca, İran’ın Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun tamamlanmasına yönelik kararlılığını dile getirerek, Reşt–Astara demiryolunun inşası için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve çalışmaların önümüzdeki aylarda başlayacağını kaydetti.