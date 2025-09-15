İran Sanayi ve Maden Bakanı Afganistan’a gidiyor

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, Afganistanlı yetkililerin talepleri üzerine, keşif ve madencilik alanındaki kapasite ve altyapıları incelemek üzere Afganistan’ı ziyaret edecek.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek bugün Afganistan’a yapacağı ziyarette Herat kentinin imkânlarını, bu ülke yetkilileriyle görüşmelerinde inceleyecek.

Edinilen bilgilere göre Afgan yetkililer, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ile önceki görüşmelerinde, İran’ın maden arama ve çıkarma alanındaki kabiliyetlerinden faydalanmak istediklerini dile getirmişti.

Afganistan’ın Herat kenti, İran’ın doğu sınırına komşu olması, zengin maden potansiyeline sahip bulunması ve maden arama-çıkarma teknolojilerinde işbirliği olanaklarının genişlemesi nedeniyle ikili görüşmelerde önem taşıyor.