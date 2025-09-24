Colani: İsrail'den korkuyoruz

Arap medyasına göre; Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani New York'ta yaptığı açıklamada, Suriye ile İsrail arasında bir güvenlik anlaşması sağlanması gerektiğini vurguladı.

''İsrail'e sorun çıkaracak değiliz.'' diye Colani, İsrail'den korktuklarını söyledi.

Tel Aviv-Şam anlaşması yakın

Öte yandan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam ile Tel Aviv'in ABD gözetiminde güvenlik anlaşmasına varmaya yakın olduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun New York’taki toplantıları sırasında konuşan Barrack, anlaşmaya göre İsrail’in saldırılarını durduracağını, Suriye’nin ise sınır hattına ağır silah veya askeri araç yerleştirmeyeceğini söyledi.

Barrack, söz konusu mutabakatın “daha geniş ve kalıcı bir güvenlik anlayışına yönelik ilk adım” olacağını vurguladı.