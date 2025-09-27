Netanyahu denilen katil salondaki boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı.

Erdoğan, Katil Netanyahu'nun dünkü BM konuşmasına değinerek şunları söyledi:

İşte dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konferansı'nda Netanyahu denilen katil salondaki o boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Sözde yardım dağıtım noktalarında 27 Mayıs'tan bugüne 2 bin 500'ün üzerinde Filistinli öldürüldü. 18 bin 500'ü aşkın kişi yaralandı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 66 bine yakın Filistinli şehit edildi. Yaralıların sayısı ise 170 bine yaklaştı. Biz hastanelerimizi açtık ve bu yaralıları hastanelerimizde tedavi altına alıyoruz. Bu konuda kapımız açık. Elimizden gelen her tür desteği veriyoruz, vereceğiz.