İran'ın füzeli operasyonunda en az 16 Siyonist pilot öldü

İslam Devrimi Lideri'nin üst düzey askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Kum kentinde düzenlenen bir etkinlikte geçtiğimiz Haziran ayında İran'a karşı başlatılan savaşa dair değerlendirmede bulunarak, ''ABD ve İsrail, ülkemize dayatılan 8 yıllık savaşta hedeflerine ulaşamadıkları gibi, bu savaşta da başarısız oldular.'' dedi.

Tümgeneral Safevi, ''İsrail savaşı sürdürmeye çalıştı ancak sonunda stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya kaldı ve ABD aracılığıyla ateşkes talep etmek zorunda kaldı; Bu, İsrail rejiminin Direniş Ekseni'nin yetenekleri karşısındaki çaresizliğini ortaya koydu.'' ifadesini kullandı.

İranlı komutan, Siyonist İsrail'in havacılık eğitim merkezine karşı düzenlenen füzeli operasyonda en az 16 Siyonist pilotun öldüğünü söyledi.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık vermişti.