İsrail, 13 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasbetti

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Kararlılık Filosu’nu kuşatan haydut İsrail donanması unsurları, gemileri yasadışı şekilde korsanlıkla gasbetmeye başladı.

İsrail unsurlarının gasbettiği gemi sayısı 13'e yükseldi. Filodaki diğer gemiler, kararlılıkla Gazze'ye doğru yola devam ediyor.

Yaklaşık 30 filo gemisi, Gazze kıyılarından sadece 80 kilometre uzakta, yollarına devam ediyor.

Filonun YouTube hesabı üzerinden yapılan canlı yayında, bazı teknelerdeki aktivistlerin can yelekleriyle güvertede oturdukları ve olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda bekledikleri görülüyor.

Ka6nak:Trt Haber