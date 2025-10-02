Kolombiya'dan Sumud Filosu tepkisi: İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edildi!

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze’ye doğru yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale etmesinin ardından ülkedeki İsrail diplomatik heyetini sınır dışı etti.

Petro, 1 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yaşanan olayı “uluslararası bir suç” olarak niteledi.

Ayrıca iki Kolombiyalı kadının uluslararası sularda gözaltına alınmasını kınadı.

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini 2024 yılında kesmişti.

Ancak AFP’ye konuşan bir kaynağa göre, ülkede hâlen diplomatik statüye sahip dört siyonist bulunuyordu.