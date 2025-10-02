Devrim Muhafızları Ordusu’ndan düşman cephesine sert uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist İsrail’e karşı yürütülen ''Gerçek Vaat 2’’ adlı askeri operasyonun birinci yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklamada yayınladı.

Açıklamada, İsmail Heniyye, Seyyid Hasan Nasrullah ve Tümgeneral Abbas Nilfuruşan’ın şehit edilişine karşılık olarak 2 Ekim 2024’da başlatılan “Gerçek Vaat 2” operasyonuyla İsrail'in sözde yenilmezlik efsanesinin çökertildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, operasyon; dönemin Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin askeri akılcılığı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami’nin sahadaki liderliği, Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Ali Hacizade’nin teknik dehası ve Tümgeneral Mahmud Bakıri’nin operasyonel vizyonuyla yürütüldü.

Bu operasyonun İran’ın füze ve İHA kapasitesini dünyaya gösterdiği kaydedilen açıklamada, ABD yönetimi başta olmak üzere tüm destekçilerine net bir mesaj verildiği vurgulandı.

Devrim Muhafızları, düşman cephesinden gelebilecek her türlü yeni hata ve olası saldırganlığın, Gerçek Vaat operasyonlarından daha sert ve ölümcül bir yanıtla karşılık bulacağı uyarısında bulundu.