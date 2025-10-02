  1. Toplum
Tahran Üniversitesi'ndeki patlama ile ilgili yeni gelişme

Tahran Acil Durum Örgütü'nden Musevi, Tahran Üniversitesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklamada bulundu.

İran'da Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde bir laboratuvarda patlama meydana geldi.

Tahran Acil Durum Örgütü'nden Mustafa Musevi yaptığı açıklamada patlama sonucu bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, 3 öğrenicinin yaralandığını duyurdu.

Musevi, yaralıların durumunun stabil olduğunu da sözlerine ekledi.

Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 14.10'da Kuzey Karger Caddesi’ndeki bir eğitim merkezinde patlama meydana geldiği bildirilince olay yerine ekipler sevk edildi. Eğitim amaçlı kullanılan iki katlı bir binanın alt katında bulunan laboratuvardaki hidrojen tüpünün patladığı anlaşıldı” dedi.

