Yemen Gazze'ye destek için ayakta

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna göre, Yemen halkı Gazze’de yaşanan vahşeti kınamak için sokaklara indi.
Ülkenin Saade, Rayme ve Marib vilayetlerinde bugün geniş katılımlı halk yürüyüşleri düzenlendi.
Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve işlediği suçları protesto eden göstericiler, Filistin direnişine desteklerini yineledi.
ABD ve İsrail’in birlikte sürdürdüğü soykırım savaşı 728'inci gününde.
İşgal kuvvetlerinin, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki şehit sayısı 66 bin 148'e yükseldi.
Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi ise dün yaptığı açıklamada, Yemen’in İsrail’e karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirtti.
