Yemen’den Hamas’ın Trump planına yanıtına tepki

Yemen Ensarullah Hareketi’nin siyasi büro üyesi ve ülkedeki silahlı kuvvetler, Hamas’ın Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik Trump planına verdiği yanıtı değerlendirdi.
Ensarullah siyasi büro üyesi Muhammed el-Ferah, Hamas’ın yanıtını “savaşı ve kıtlığı durdurmaya yönelik sorumlu bir adım” olarak nitelendirdi.
El-Ferah, bu yanıtın Gazze’ye destek amacı taşıdığını ve Filistin’in ulusal birliğini ve temel ilkelerini koruduğunu vurguladı. Ayrıca yanıtın uygulanabilir ve gerçekçi olduğunu, önemli bir esneklik gösterdiğini söyledi.
El-Ferah, Gazze’ye yönelik saldırıların devamından ABD ve İsrail rejiminin sorumlu olacağını ifade etti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihadı ve Hamas’taki “kahraman kardeşlere” hitaben şu mesajı verdi: “Müzakere detaylarına girmiyoruz, çünkü kararlar size ait. Ancak önceki taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Operasyonlarımız talebinizle başladı ve sadece sizin isteğinizle sona erecektir. Kaderimiz birdir ve zafer ya da şehadet anına dek yanınızdayız.”
