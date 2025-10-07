  1. Türkiye
İbrahim Kalın, Mısır'daki Gazze müzakerelerine katılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde gerçekleştirilecek olan Gazze için ateşkes müzakerelerine katılacak.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze'de ateşkes uygulanmasına yönelik müzakerelere katılacak.

Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Geçen hafta Doha'da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır'da başladı.

MİT Başkanı Kalın'ın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor.

