Fars Körfezi’ndeki Üçlü Adalar ve Stratejik Önemi

Mehr Haber Ajansı: İran'ın Üçlü Adalar (Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb) üzerindeki egemenliği, Şah Abbas döneminden itibaren Fars Körfezi’nin tamamında olduğu gibi bu adaları da kapsayan bir yönetim anlayışıyla başlamıştır. Bu bağlamda, İran'ın tarihi belgeleri ve uluslararası hukuka dayalı hakları, adaların uzun yıllardır İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir. Ancak, 19. yüzyılda İngiltere'nin Fars Körfezi'ndeki güç mücadelesi sırasında bu adalar, bölgeyi kontrol altında tutmak isteyen İngilizler tarafından bir süreliğine İran’dan koparılmıştır.

1971 yılında İngilizler bölgeden çekilirken adaların kontrolü İran'a dönmüştür. Bu durum, İran açısından yalnızca bir "hak iadesi" olarak görülmektedir. Ancak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hukuki olmayan gerçeklerle bu adalar üzerinde hak iddia etmektedir. İran ise bu iddiaları hem hukuki hem de tarihi dayanaklarla kesin bir şekilde reddetmektedir.

Stratejik ve Ekonomik Önemi

Üçlü Adalar, Hürmüz Boğazı’nın girişine yakın konumda bulunmaları nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir. Dünya enerji taşımacılığının büyük bir kısmının geçtiği bu boğaz, İran için ulusal güvenliğin kritik bir bileşenidir. Bu adalar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğini izlemek ve kontrol etmek açısından İran’a önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Ekonomik açıdan da Üçlü Adalar, deniz kaynakları, özellikle balıkçılık ve hidrokarbon rezervleri bakımından zengin bir bölgededir. Bu durum, İran’ın bölgedeki ekonomik çıkarlarını koruması için adaları daha da önemli hale getirmektedir.

İran'ın Yaklaşımı ve Diplomasi

İran’ın resmi tutumu, bu adaların İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu yönündedir. Ancak, İran, komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmek ve bölgesel istikrarı sağlamak için diyalog kanallarını açık tutmaya özen göstermektedir. Bu bağlamda, BAE ile konuyla ilgili herhangi bir anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

İran'ın bu adalara yönelik egemenlik politikası, yalnızca ülkenin ulusal güvenliği ve ekonomik çıkarları için değil, aynı zamanda bölgedeki tarihi ve kültürel mirasını koruma sorumluluğu açısından da önemlidir.

Sonuç

Üçlü Adalar, İran'ın bağımsızlık, egemenlik ve bölgesel güvenlik anlayışında merkezi bir yer tutmaktadır. Tarihsel kökleri ve stratejik önemleriyle bu adalar, İran’ın yalnızca geçmişiyle değil, aynı zamanda geleceğiyle de güçlü bir bağ kurmaktadır. İran açısından bu adalar üzerindeki egemenlik, ulusal kimliğin ve bölgesel etkinliğin bir göstergesidir ve bu durum İran halkı için büyük bir gurur kaynağıdır.

Bu adalar, Fars Körfezi'nin bölgesel güvenliğinin korunmasında İran'ın anahtar bir rol oynamaya devam edeceğinin de bir sembolüdür.

İran'ın Abu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları üzerindeki tarihî ve tam egemenliğini anmak amacıyla 30 Kasım İran takviminde "Ulusal Üçlü Adalar Günü" olarak belirlenmiştir. Bu gün, kamuoyunun farkındalığını artırmak, Hürmüz Boğazı’nın jeopolitik önemini hatırlatmak ve bazı ülkelerin asılsız iddialarına karşı durmak amacıyla kutlanmaktadır.

Bu günün belirlenmesindeki temel amaçlar şunlardır:

-Ulusal birliği güçlendirmek ve toprak bütünlüğüne duyarlılığı artırmak

-İran’ın adalar üzerindeki mutlak egemenliğini vurgulamak

-Asılsız iddialara karşı tarihî ve bilimsel kanıtları öne çıkarmak

-İran’ın Fars Körfezi’nde gücünü göstermek

-Halk diplomasisi yoluyla haklılığın tanıtılması