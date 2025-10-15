İran Kültür Bakanı'nın katılımıyla Ankara'da Hafız'ı anma programı düzenlendi

2025 Türkiye-İran Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, İranın Kalsik şairi Hâfız-ı Şirâzî için Ankara'da anma programı düzenlendi.

Programa İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salıhi, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de katıldı.

Türkmenoğlu bu programla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

2025 Türkiye-İran Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, büyük İran şairi Hâfız-ı Şirâzî anısına düzenlenen programa Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla iştirak ettik.

Kültür, dostluk ve edebiyatın birleştirici gücüyle iki ülke arasındaki kadim bağları daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.