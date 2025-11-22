İran-Türkiye ilişkileri siyasi ve ekonomik komşuluğun ötesinde

İran ve Türkiye’nin seçkin akademisyenleri ve Türkiye’deki İran Büyükelçisi’nin katılımıyla Ankara Üniversitesi’nde “2. Hikmet-i Müteâliye Işığında İran ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Mirasının Yeniden İnşası” adlı program düzenlendi.

Etkinlikte, felsefi düşüncenin İran ve Türkiye arasındaki köklü bağların oluşmasındaki temel rolü vurgulandı.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, açılış konuşmasında İran–Türkiye ilişkilerinin yalnızca siyasi ve ekonomik komşuluk olmadığını, ortak bir düşünce ve hikmet dünyasına dayandığını ifade ederek, bunun iki milletin bilgisini tarih boyunca birbirine yaklaştırdığını dile getirdi.

İranlı Büyükelçi, bu ortak mirasın yeniden okunmasının sadece tarihî bir çalışma değil, iki ülke ilişkilerinin geleceğini yeniden düşünmek için bir gereklilik olduğunu belirtti.

Habibullahzade, gelecekte işbirliğini kurumsallaştırmak için iki temel öneride bulundu:

Akademik kurumsallaşma: İki ülke üniversitelerinde İslam felsefesi, İşrakî hikmet ve Hikmet-i Müteâliye gibi alanlara odaklanan ortak ve sürekli akademik kürsülerin kurulması, ayrıca ortak eğitim programlarının düzenlenmesi.

Diyaloğun yeniden canlandırılması: Geçmişte mektuplaşmalar yoluyla sürdürülen iki ülke bilginlerinin entelektüel diyalog geleneğinin yeniden ihyası için ortak araştırma ağlarının kurulması, yeni çeviri projeleri ve uzmanlık toplantılarının düzenlenmesi.