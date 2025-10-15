  1. Dünya
Refah sınır kapısı bugün açılıyor

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail'in, Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail'in, Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi. 

İsrail televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail rejimi, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı. 

Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki siyonist ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.

