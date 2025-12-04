Fidan ile Bayramov Viyana’da bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
İki bakanın görüşmede bölgesel gelişmeleri, ikili ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımları ele aldığı öğrenildi.
