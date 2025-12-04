https://tr.mehrnews.com/news/1932677/ 4 Ara 2025 08:57 News ID 1932677 Ekonomi Ekonomi 4 Ara 2025 08:57 Doların fiyatı ne kadar? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 112 bin 455 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 118 bin 695 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932677 Azar MAHDAVAN کپی شد İlgili haberler Dolar güne nasıl başladı? Dolar fiyatında son durum Ekler Ekonomi ekonomi (521) İran dolar dolar fiyatı dolar kuru
