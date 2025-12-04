  1. Ekonomi
Doların fiyatı ne kadar?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 112 bin 455 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 118 bin 695 tümen seviyesinden işlem gördü.

Azar MAHDAVAN

