Pezeşkiyan, Kazak mevkidaşı Tokayev ile görüştü

Astana’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Pezeşkiyan, Kazak tarafının misafirperverliğine teşekkür ederek, İran ve Kazak halkları arasındaki derin kültürel ortaklıklara değinerek, “Bu bağlar, yüzyıllar boyunca İpek Yolu güzergâhında süregelen ilişkilerin mirasıdır ve bu ortak geçmiş, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesi için güçlü bir zemin oluşturmaktadır” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana iki ülke arasında daima dostane ilişkiler bulunduğunu vurgulayarak, “Komşularla ilişkiler, İran için özel bir öneme sahiptir. Devrim Lideri Ayetullah Hameney de her zaman komşu ülkelerle, özellikle de Müslüman ülkelerle kardeşçe ilişkilerin güçlendirilmesini vurgulamışlardır” ifadelerinde bulundu.

Tahran ve Astana’nın birçok bölgesel ve küresel meselede yakınlık ve uyum içinde olduğunu belirten Pezeşkiyan, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iyi işbirlikleri yürüttüğünü ve değerli anlaşmalara imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca iki ülkenin uluslararası örgütlerde ve çok taraflı çerçevelerde aktif işbirliği içinde olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Hazar bölgesi çerçevesinde iki ülke arasında istikrarlı ve yakın ilişkiler bulunmaktadır. Bu doğrultuda, işbirliğini güçlendirmek ve derinleştirmek için çabaların sürdürülmesi gerekmektedir.”

Pezeşkiyan, bölgenin ve uluslararası ortamın hassas koşullarına işaret ederek, “Bölgemiz karmaşık bir dönemden geçiyor ve maalesef uluslararası ilişkilerde tek taraflılık artıyor. ABD ve bazı Batılı ülkeler, bağımsız ülkelerin kimliğini ve egemenliğini hedef alıyor. Bu şartlarda, ikili ilişkilerin daha büyük ciddiyet ve hassasiyetle geliştirilmesi gerekmektedir” diye kaydetti.

İki ülke ticaretinin yüzde 40 arttığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, bir kez daha ticaret yol haritasının uygulanmaya hazır olduğunu belirterek,“Umarız iki taraf, özel sektörün potansiyelinden daha fazla yararlanır” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca bankacılık ilişkilerindeki sorunların çözülmesinin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli olduğunu vurgulayarak, “İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın tam olarak uygulanması, İran ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da genişlemesine zemin hazırlayacaktır. İlgili tüm kurumların bu anlaşmanın hükümlerinin tam olarak uygulanması için gerekli işbirliğini sağlaması önemlidir” ifadelerinde bulundu.