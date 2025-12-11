Kazakistan ziyareti, ikili ilişkilerde önemli ve belirleyici bir adım

İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Çömert Tokayev ile ortak basın toplantısında, sıcak karşılama ve Kazakistan halkının misafirperverliği için teşekkür ederek, iki halk arasındaki derin kültürel, tarihi ve dini ortaklıklara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın komşuluk politikası çerçevesinde Orta Asya bölgesine özel önem verdiğini belirterek, Kazakistan’ı İran’ın bölgede önemli bir ortağı ve Hazar Denizi havzasında etkin bir komşu olarak nitelendirdi .

Pezeşkiyan, “Kazakistan Cumhurbaşkanı ile yapıcı ve kapsamlı görüşmelerde, ikili, bölgesel ve uluslararası pek çok konu ele alındı ve ilişkileri tüm alanlarda geliştirme konusunda güçlü bir ortak irade oluştu” dedi.

Görüşmelerin ana konularına değinen Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarım, sanayi, madencilik, ulaştırma, transit, bilim, kültür, yargı ve yeni teknolojiler alanlarında nasıl geliştirilebileceğinin incelendiğini ve bu alanlarda birkaç önemli işbirliği belgesinin imzalandığını belirtti.

Mevcut potansiyelin etkinleştirilmesi, ekonomik iş birliği önündeki engellerin kaldırılması ve Ortak Ekonomik İş Birliği Komisyonu’nun rolünün güçlendirilmesi üzerinde durulduğunu belirten Cumhurbaşkanı ayrıca, doğu-batı ve kuzey-güney geçiş yollarının tamamlanması ve iki ülkenin bölgesel transit ağındaki konumunun yükseltilmesi konusunda verimli ve yapıcı görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Pezeşkiyan, İran ve Kazakistan’ın birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak görüşe sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin güç kullanımını kınama, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, BM’nin rolünün güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi ile ülkelerin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı konularında hem fikir olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, bu ziyaretin kazanımlarına dair ümitlerini tekrar dile getirerek, “Bu görüşmenin sonuçları, ikili iş birliğini güçlendirme yolunda önemli ve belirleyici bir adım olacak; Tahran ve Astana’daki mevcut siyasi irade, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları hak ettiği düzeye yükseltebilir” ifadelerinde bulundu.