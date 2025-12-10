Pezeşkiyan ile Putin, Türkmenistan'da bir araya gelecek

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bir araya gelecek" dedi.

Pezeşkiyan, bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetlisi olarak Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Kazakistan temaslarının ardından Türkmenistan'a gidecek.

Kremlin: Putin, Türkmenistan'ı ziyaret edecek

Rusya lideri Vladimir Putin, 11-12 Aralık tarihlerinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu, Kremlin basın servisi tarafından bildirildi.

Putin'in ziyareti, Türkmenistan'ın uluslararası tarafsızlık statüsünün 30. yıldönümü ve Uluslararası Barış ve Güven Yılı çerçevesinde düzenlenecek büyük bir foruma katılmakla ilgilidir. Etkinliğe bir dizi devlet başkanı ve uluslararası kuruluş temsilcisi de davet edildi.

Aşkabat'ta düzenlenecek forumda bölgesel güvenlik, diplomatik iş birliği, enerji, ulaşım ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konuları ele alınacak.