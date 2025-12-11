Pezeşkiyan, Aşkabat’a doğru yola çıktı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili görüşme yaptıktan, üst düzey heyetlerin ortak toplantısına katıldıktan, iş birliği belgelerinin imza törenine iştirak ettikten ve basın toplantısına katıldıktan sonra, kısa süre önce Astana’dan Aşkabat’a gitmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Aşkabat’ta “Barış ve Güven” uluslararası toplantısına katılmanın yanı sıra, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ve bu toplantıya katılan diğer ülkelerin temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.