Pezeşkiyan ile Maduro Karayipler’deki gelişmleri görüştü

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, İran ve Venezuela arasındaki stratejik birlik ilkesine ve kalıcı dostluğa vurgu yaparak, iki ülke ve iki millet arasındaki derin bağlara dikkat çekti .

Pezeşkiyan, “İran, Venezuela’yı gerçek dost ve gerçek müttefik olarak görmekte ve özellikle mevcut hassas koşullarda bu ülkeyi desteklemektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın Venezuela’nın bağımsızlığını, güvenliğini ve istikrarını desteklediğini belirterek, “Karayipler bölgesindeki gelişmeleri ve ABD’nin hareketliliğini dikkatle takip ediyoruz ve Venezuela hükümeti ile halkıyla tam dayanışma içindeyiz” ifadesini kullandı.

ABD’nin Karayip bölgesindeki yasa dışı eylemlerini sert bir şekilde eleştiren Pezeşkiyan ayrıca, “ABD hükümetinin, mesnetsiz bahanelerle Karayipler’e ve Venezuela kıyılarına savaş filosu göndermesi tamamen yasadışıdır, uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmektedir ve dünya barışı ile güvenliğine yönelik tehlikeli bir tehdit oluşturmaktadır. İran bu eylemi kesinlikle kınamaktadır” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, İran’ın Venezuela ile her alanda kapsamlı iş birliğini genişletmeye hazır olduğunu belirterek, “Bu ülkenin uluslararası alanda İran’a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz ve dost ve kardeş Venezuela ülkesi ve halkını desteklemeyi kendimize bir görev biliyoruz. İran, Venezuela ile tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye tamamen hazırdır” dedi.

Pezeşkiyan, Venezuelalıların ulusal birlik ve iradeleri sayesinde zorlukların üstesinden geldiğini belirterek “Venezuela halkının birlik, bütünlük ve dayanışmasıyla mevcut sorunların aşılacağına inanıyoruz ve bu ülke halkının birliği ne kadar güçlü olursa düşmanları o kadar umutsuz olacaktır” ifadesini kullandı.

Venezuela Cumhurbaşkanı ise telefon görüşmesinde İran’ın ülkesine verdiği sürekli destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,“Halklarımız her zaman müttefik olmuştur ve uzun yıllar boyunca güçlü ilişkiler kurarak barış, iş birliği ve kalkınma için dostane ilişkilerin bir örneğini ortaya koymuştur” dedi.

Nicolas Maduro, Karayip bölgesindeki son gerilimlere değinerek, ABD’nin eylemlerini “kışkırtıcı, gereksiz ve BM Şartı’na aykırı” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: “ABD’nin asil Venezuela halkına karşı ileri sürdüğü yalan iddialar, dünya kamuoyu tarafından, hatta ABD içinde bile, ve özellikle halkımız tarafından kesin bir şekilde reddedilmiştir.”

Maduro, Venezuela halkının barışı, bağımsızlığı ve ABD’nin yalan propagandalarına karşı durma iradesine vurgu yaparak, “Emin olun ki Venezuela halkı bugün geçmişten daha güçlü ve daha birleşiktir ve her gün barış ve zafere ulaşmak için daha hazırlıklıdır. Gelişme ve ilerleme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Venezuela Cumhurbaşkanı ayrıca İslam Devrimi Lideri ve halkına sıcak selamlarını ileterek, Tahran ve Karakas arasındaki stratejik iş birliğinin sürdürülmesine vurgu yaptı.

Maduro, “İran ile ilişkilerimizi ciddiyetle takip ediyor ve güçlendiriyoruz. İki ülke sürekli temas halinde olacak ve barış ile kalkınmanın gerçekleşmesi için çaba gösterecektir; bu bizim ortak sorumluluğumuzdur” diye kaydetti.