Şihab Haber Ajansına göre, Siyonist rejimin eski başbakanı Naftali Bennett'in telefonu hacklendi.

Bennett, 13 Haziran 2021'den 30 Haziran 2022'ye kadar İsrail rejimi başbakanı. 2013-2019 yıllarında diaspora işleri bakanı ve 2019-2020 yıllarındaysa savaş bakanı olarak görev yaptı.

Bennett, 2012 yılında Yahudi Evi partisinin liderliğine seçildi.

1967'de San Francisco'dan işgal altındaki topraklara göç eden Amerikalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Naftali Bennett, Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor.

Siyonist İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibidir.