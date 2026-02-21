  1. Ekonomi
Dolar fiyatında son durum

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında her bir Amerikan doları kuru bugün 163 bin 640 tümenden işlem gördü.

Amerikan doları dün ise 163 bin 640 tümen seviyesinden işlem gördü.

