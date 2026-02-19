Dolar kuru bugün ne kadar?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında her bir Amerikan doları kuru bugün 162 bin 335 tümenden işlem gördü.

Amerikan doları dün ise 160 bin 860 tümen seviyesinden işlem gördü.