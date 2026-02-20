Dolar fiyatında son durum

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında her bir Amerikan doları kuru bugün 163 bin 640 tümenden işlem gördü.

Amerikan doları dün ise 162 bin 335 tümen seviyesinden işlem gördü.