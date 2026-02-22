Dolar fiyatında hafif yükseliş

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında her bir Amerikan doları kuru bugün 164 bin 570 tümenden işlem gördü.

Amerikan doları dün ise 163 bin 640 tümen seviyesinden işlem gördü.