Dolar kuru bugün ne kadar?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında her bir Amerikan doları kuru bugün 160 bin 860 tümenden işlem gördü.

Amerikan doları dün ise 159 bin 960 tümen seviyesinden işlem gördü.