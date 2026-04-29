RIA Novosti’nin aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova’nın İran etrafındaki uluslararası kriz durumunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Zaharova, Rusya’nın Ukrayna krizinin çözümü için ABD ile siyasi diyaloğu sürdürdüğünü, ancak bu görüşmelerden büyük beklentileri olmadığını ifade etti.

Rus yetkili, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmanın hızlı bir şekilde çözülmesini engellemek için çaba gösterdiğini öne sürdü.

Zaharova ayrıca, Rus ordusunun sahada stratejik inisiyatifi elinde bulundurduğunu ve “özel askeri operasyon” bölgesinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Moskova’nın Hindistan ile askeri-teknik işbirliğini genişletmeyi planladığını da vurgulayan Zaharova, modern silahların ortak geliştirilmesi, üretimi ve askeri ekipmanların modernizasyonu için hazır olduklarını dile getirdi.

Rusya’nın, Hindistan’ın ABD dahil diğer ülkelerle ilişkilerini, Moskova ile sahip olduğu özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklık çerçevesinde dengeleyeceğine inandığını da sözlerine ekledi.