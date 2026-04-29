29 Nis 2026 08:26

İranlı diplomat: Hürmüz Boğazı yalnızca ABD ve İsrail bağlantılı gemilere kapalı

İran’ın Kahire’deki temsilcisi Mücteba Ferdosipur, ABD’nin deniz ablukasının sürmesinin Washington’un çıkarına olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların sadece ABD ve İsrail ile bağlantılı gemileri hedef aldığını söyledi.

İran’ın Mısır’daki çıkarlarını temsil eden ofisin başkanı Mücteba Ferdosipur, Al Jazeera’ye verdiği demeçte, ABD’nin deniz ablukasını sürdürmesinin siyasi ve ekonomik açıdan Washington’un yararına olmadığını söyledi.
 
Ferdosipur, İran’ın ABD’ye güvenmediğini ve bu ülkeyle doğrudan müzakere istemediğini belirterek, İran’ın krizin çözümü için savaşın sona ermesini, ablukanın kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı’nın statüsünün belirlenmesini içeren yeni bir girişim planı sunduğunu ifade etti.

İranlı diplomat, “İran defalarca Hürmüz Boğazı’nın yalnızca ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere kapalı olduğunu açıklamıştır.” dedi.

Ayrıca İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik yönetimini kontrol etme hakkına sahip olduğunu ve bunun uluslararası anlaşmalarla çelişmediğini savundu.

 Ferdosipur, İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı kendi güvenliğini savunmak için tüm seçenekleri kullanma hakkı bulunduğunu vurguladı.

Boğazın kapatılmasının nedeninin ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası olduğunu belirten İranlı yetkili, Washington üzerindeki baskının artırılarak bu ablukanın kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Son olarak, İran’ın birçok ülkeyle geniş kara sınırlarına sahip olduğunu ve deniz yolları yerine bu güzergâhları kullanabileceğini belirten  Ferdosipur, ABD’nin bölgedeki füze stoklarını savaşın ilk aşamasında tükettiğini ve İran’ın olası bir çatışmaya karşı daha hazırlıklı olduğunu ifade etti.

