Deniz taşımacılığındaki gerilimin sorumlusu ABD’dir

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, pazartesi günü yerel saatle, Güvenlik Konseyi’nin deniz yollarının güvenliği ve korunmasına ilişkin toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Uluslararası seyrüsefer konusunda endişe dile getirenlerin hiçbiri, bugün bu terör eylemine değinmeye ya da onu kınamaya cesaret edemedi.”

İrevani, “Buna karşılık İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki tedbirleri, deniz hukuku kapsamındaki hak ve yükümlülükleri ile ulusal yasa ve düzenlemelerine dayanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“İran’ın yasal tedbirleri, kıyı devletinin güvenlik çıkarları ile Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüseferin devamı arasında uygun bir denge kurmayı amaçlamaktadır ve son derece gergin bir ortamda alınmıştır. Bu pratik tedbirler, gelişen koşullar ışığında dikkatle gözden geçirilecektir.” diye ekledi.

İran temsilcisi, İran’ın 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olmadığını ve bu nedenle sözleşmenin hükümlerine bağlı olmadığını, ancak uluslararası teamül hukuku olarak genel kabul görmüş kuralların istisna teşkil ettiğini belirtti.

İrevani ayrıca, “Bazı üyeler, seyrüsefer haklarının tehdit edilmemesi gerektiğini iddia ederken, ABD’nin sözde deniz ablukası uygulamasını kasıtlı olarak görmezden geliyor; bu durum uluslararası seyrüseferi tehdit etmektedir.” dedi.

İran temsilcisi, bu ülkelerin çifte standart uyguladığını savunarak, deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğüne dair dile getirdikleri endişelerin samimi olmadığını ve tutumlarıyla örtüşmediğini ifade etti.

İrevani, deniz taşımacılığındaki herhangi bir aksamanın sorumluluğunun doğrudan ABD ve müttefiklerine ait olduğunu belirterek, bunun aksine yapılan iddiaların temelsiz olduğunu söyledi.

Ayrıca İran’ın, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nde deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğünü her zaman koruduğunu vurguladı.

İrevani, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’in İran’a karşı yasa dışı saldırgan bir savaş başlattığını, bunun Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal ettiğini, deniz güvenliğini bozduğunu ve bölgesel barışı tehdit ettiğini öne sürdü.

İran temsilcisi, ABD’nin sözde deniz ablukası uyguladığını, uluslararası sularda İran’a ait ticari gemilere el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını belirterek, bu eylemleri “deniz haydutluğu ve rehin alma” olarak nitelendirdi.

Son olarak İrevani, ABD’nin eylemlerinin uluslararası hukuku ve BM Şartı’nı ihlal ettiğini ve BM Genel Kurulu’nun 3314 sayılı kararı uyarınca “saldırganlık eylemi” olarak değerlendirildiğini ifade etti.