İranlı komutan: Düşmanın olası saldırısına karşı hazırlıklıyız

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Müfettiş Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, bugün yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Esedi, ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için baskı kurmaya çalıştığını ancak bu girişimlerin sonuç vermeyeceğini ifade etti.

ABD’li yetkililerin Hürmüz Boğazı ve bölgedeki sorunlara dair yorumlarını eleştiren İranlı general, bölgedeki deniz yollarının İran ve çevre ülkelerin meselesi olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Esedi, düşmanın İran'ın petrol kaynaklarını yağmalamaya çalıştığını belirterek, ABD’ye hitaben şunları kaydetti:

“Burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz. İran İslam Cumhuriyeti ve İran milleti size karşı duracak” ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri ile Direniş Ekseni’nin düşmanın olası saldırısına karşı tam hazırlıklı olduğunu ifade eden Tuğgeneral Esedi, bu doğrultuda planlarının bulunduğunu dile getirdi.