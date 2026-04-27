İran’ın ABD Deniz Ablukasını Aşma Stratejileri Neleredir?

Washington yönetimi, deniz ablukası politikası ve kapsamlı askeri‑yaptırım baskısıyla İran’ın deniz ticaretini sınırlandırmaya çalışıyor. Ancak Kpler ve MarineTraffic gibi güvenilir denizcilik izleme kaynaklarının verileri, bu yaklaşımın Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği ciddi biçimde düşürdüğünü ve uluslararası taşımacılıkta darboğazlar yarattığını gösteriyor.

Gerilimler öncesinde günde yaklaşık 100–140 geminin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda, son dönemde bu sayı birçok gün 3–5 gemiye kadar geriledi. Bazı dönemlerde petrol tankeri trafiğinde %90–92 oranında düşüş kaydedildi. Çok sayıda gemi beklemeye geçerken, bazıları ise daha maliyetli alternatif rotaları tercih etti.

İran şimdiye dek hayati ticaret modelini köklü biçimde değiştirecek geniş ve açık bir adım atmadı. Ancak sahadaki göstergeler, ablukaya rağmen Tahran’ın felç olmadığını ortaya koyuyor. İran, caydırıcı ve lojistik kapasitesine dayanarak çeşitli karşı stratejiler geliştiriyor. Bunlar arasında İran bandıralı gemilere doğrudan silahlı eskort sağlanması, gerektiğinde hasım taraflarla bağlantılı gemilere karşı “misilleme” uygulamaları ve kara‑demiryolu alternatif koridorlarının hızlandırılması yer alıyor.

Aynı zamanda Kızıldeniz’deki gelişmeler (Yemen’de Ensarullah’ın olası deniz geçiş ücretleri mekanizmalarını üst düzeyde değerlendirmesi) ve Somali kıyılarında “Anwar 25” adlı tankerin yerel unsurlar tarafından alıkonulması, uluslararası deniz taşımacılığı açısından yeni meydan okumalar ve deniz güç dengelerinde kademeli bir değişime işaret ediyor.

1. Hürmüz Boğazı: Küresel Enerji Damarında Gerilim

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20’sinin geçtiği stratejik bir su yolu olarak biliniyor. Ancak son dönemde trafik ciddi biçimde sınırlanmış durumda. Kpler verilerine göre geçişler büyük ölçüde İran’a karşı hasmane tutum sergilemeyen ülkelere ait gemilerle sınırlı kalırken, birçok büyük denizcilik şirketi rotayı kullanmaktan kaçınıyor.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, sürat tekneleri, gemisavar füzeler, akıllı mayınlar ve deniz İHA’ları gibi asimetrik kapasitelere dayanarak bölgede etkin bir operasyonel varlık sürdürüyor.

İran, özellikle Çin’e yönelik sınırlı petrol ihracat akışını çeşitli yöntemlerle sürdürmeyi başardı. Ancak bu sevkiyatlar yüksek risk ve ABD’nin ikincil yaptırım baskısı altında gerçekleşiyor.

2. Kızıldeniz ve Bab el‑Mendeb: Artan Seyrüsefer Maliyetleri

Yemen’deki Ensarullah hareketi, önceki hedefli operasyonları ve deniz geçiş ücretlerine dair iç değerlendirmeleriyle Kızıldeniz’deki seyrüsefer düzenini etkiledi. Lloyd’s List ve güvenlik şirketlerinin raporları, bu konuların komuta düzeyinde ele alındığını ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler, Avrupa ve Asya enerji rotalarında sigorta primleri ve navlun maliyetlerini artırmış durumda.

3. Somali Kıyıları: “Anwar 25” Olayı

Somali’nin özellikle Puntland bölgesinde, yaklaşık 18.500 varil yakıt ve 17 mürettebat taşıyan küçük tanker “Anwar 25” yerel unsurlar tarafından alıkonuldu. Gemi yaklaşık 30 deniz mili açıkta durdurulduktan sonra Hafun ve Bandar Beyla yakınlarına götürüldü.

Bu olay, yerel deniz güvenliği ve deniz hukuku kaynaklı yeni risklerin ortaya çıktığını ve uluslararası denizcilik için ilave zorluklar doğduğunu gösteriyor.

4. Batılı Uzmanların Değerlendirmesi

Eski MI6 yetkilisi ve Orta Doğu analisti Alastair Crooke, “İran’ın tamamen ve başarıyla ablukaya alındığı” yönündeki anlatının sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini savunuyor. Crooke’a göre İran alternatif seçeneklerini güçlendirirken, ABD güçleri daha ihtiyatlı ve savunmacı bir konumda bulunuyor. Bu politikanın sürmesi halinde Washington için daha derin bir çıkmaz oluşabileceği uyarısında bulunuyor.

5. İran’ın Olası Karşı Hamleleri: Sert Güç ve Lojistik Çeşitlilik

A) Sert Güç ve Aktif Caydırıcılık

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, İran ticari gemilerine doğrudan silahlı eskort sağlama kapasitesine sahip. “Misilleme” seçeneği de ciddi biçimde masada: İran gemilerine yönelik herhangi bir hasmane adım, karşı tarafla bağlantılı gemilere el koyma dahil olmak üzere orantılı karşılıkla yanıtlanabilir.

Bu asimetrik yaklaşım, füze ve İHA kapasitesiyle birlikte önemli bir caydırıcılık unsuru oluşturuyor.

B) Pasif Savunma ve Alternatif Kara‑Demiryolu Koridorları

İran, deniz yollarına bağımlılığı azaltmak amacıyla alternatif ulaşım koridorlarını hızlandırıyor:

Kuzey‑Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) ve Reşt‑Astara hattı: Rusya, Kafkasya ve Avrupa bağlantısını güçlendiren stratejik proje.

Doğu koridoru ve Pakistan hattı: Çabahar‑Zahedan demiryolu hattında önemli ilerleme kaydedildi; 2026 sonuna kadar daha işlevsel hale gelmesi öngörülüyor.

Herat koridoru: Hâf‑Herat demiryolu hattının tamamlanmasıyla yük taşımacılığının artırılması hedefleniyor.

Bu çok modlu taşımacılık ağları, İran’ın lojistik çeşitliliğini artırarak ülkeyi bölgesel bir ticaret merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Genel Değerlendirme

İddia edilen deniz ablukası, İran’ın hayati ticaretini tamamen kesebilmiş değil. Buna karşılık küresel enerji fiyatları, sigorta primleri ve lojistik maliyetler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu ve ABD’nin askerî kaynaklarının daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına yol açtı.

Hürmüz Boğazı’ndaki sert düşüş, İran’ın sınırlı da olsa ihracatını sürdürmesi, Kızıldeniz’deki gelişmeler ve Somali kıyılarındaki olaylar; tek taraflı stratejilerin sınırlarına ve deniz güç dengelerinde kademeli bir değişime işaret ediyor.

Hürmüz’den Bab el‑Mendeb’e ve Somali kıyılarına uzanan hatta, mutlak deniz üstünlüğü anlayışı ciddi biçimde sorgulanırken, çok taraflı ve gerçekçi yaklaşımlara duyulan ihtiyaç giderek artıyor.