İran Meclis Başkanı: Boş tehditler dönemi sona erdi

Galibaf, İslam Devrimi'nin önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu rahmetli İmam Humeyni’nin vefat yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Galibaf, "İmam Humeyni, İran'ın bağımsızlığını ve onurunu sürekli vurgulayarak, ABD’yi 'Büyük Şeytan' ve İran halkının nihai düşmanı olarak tanımladı ve meşhur sözünde şöyle dedi: 'Kesin bir güvenle söylüyorum ki, İslam süper güçleri dize getirecek ve Amerika hiçbir şey yapamaz. Amerika'yı ayaklarımızın altına alacağız. Büyük İran milleti, Amerika'nın üzerine yıldırım gibi düştü.'"

İmam Humeyni’nin İran halkına baskı ve zorbalığa karşı geri adım atmamayı öğrettiğini belirten Galibaf, kendilerinin de aynı yolu takip ettiğini vurguladı.

Galibaf, “Bugün, tam da bu düşünceden ilham alan İran milleti, ABD ve Siyonist rejime karşı verdiği mücadelede, İran'a yönelik boş tehditler döneminin sona erdiğini ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verileceği gösterilmiştir.” ifadelerini kullandı.