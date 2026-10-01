ABD'nin Irak'tan çekilmesi direniş ekseni için büyük bir kazanımdır

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesine ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, bu gelişmenin “ABD’nin tüm Batı Asya ve İslam ümmeti coğrafyasından çıkarılmasının başlangıcı” olduğu belirtildi.

ABD’nin Irak’tan çekilmesini “büyük ve anlamlı bir tarihi olay” ve “direniş ekseni için büyük bir kazanım” olarak nitelendiren Devrim Muhafızları, “ABD bölgeyi terk etmeli ve güvenlik yönetimini bölge halklarına bırakmalıdır” dedi.

Bildiride, başta General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis olmak üzere, "Irak ve Batı Asya İslami Direniş Cephesi"nin şehit üyeleri anıldı.

ABD’nin Irak’tan çekilmesinin “intikam alma yolunda ilk adım” olduğu vurgulanan bildiride, “Bu aziz şehitlerin dökülen kanının intikamı, ABD’nin bölgeden tamamen çıkarılmasıyla tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları ayrıca, “bölgenin hak arayan ve zulme karşı direnen halklarının” yanında yer alarak, Batı Asya’nın ABD ve İsrail güçlerinden “arındırılması” için mücadele etmeye devam edeceklerini ve bu yolun “Kudüs’ün tamamen özgürlüğüne kavuşmasına kadar” süreceğini belirtti.