İran'dan ABD’nin Irak’tan çekilmesine ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki ABD işgal güçlerinin çekilmesine ilişkin yayımladığı bildiride, ABD hükümetinin işgal süresince işlediği suçlar ve Irak halkı ile diğer ülkelere verdiği zararlar nedeniyle hesap vermesi ve sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İran Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık iki yıl süren yıkıcı askeri varlığın ardından ABD işgal güçleri ile diğer yabancı güçlerin Irak’tan çekilmesi dolayısıyla Irak halkını ve hükümetini tebrik etmekte ve bu gelişmeyi Irak’ın ulusal egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının güçlendirilmesi yolunda son derece önemli ve gerekli bir adım olarak değerlendirmektedir.

ABD ve müttefiklerinin Irak’taki 23 yıllık askeri varlığı, ABD’nin 20 Mart 2003’te ‘kitle imha silahlarıyla’ mücadele bahanesiyle Irak’a düzenlediği askeri saldırının ardından başladı. Bu süreç Irak ve tüm bölge açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açtı. Bunlar arasında bir milyondan fazla Iraklının, aralarında on binlerce kadın ve masum çocuğun da bulunduğu şekilde öldürülmesi; Irak’ın fiziksel, güvenlik ve devlet altyapısına yüz milyarlarca dolarlık maddi zarar verilmesi; çevrenin tahrip edilmesi; Iraklı kadın ve erkeklerin Ebu Gureyb Hapishanesi’nde işkence görmesi gibi ağır savaş suçları; ayrıca Irak ve çevre bölgelerde tekfirci terörizmin ve DEAŞ’ın ortaya çıkmasına zemin hazırlanması yer almaktadır.

İran Irak halkının işgale, terörizme ve mezhepçiliğe karşı direnişini ve mücadelesini takdir etmekte; Irak’ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca ABD ve müttefiklerinin bölge ülkelerindeki askeri varlığının şiddet, güvensizlik, bölünme ve terörizmi teşvik etmekten başka bir sonuç doğurmadığını hatırlatmaktadır.

İran Dışişleri Bakanlığı, işgale ve terörizme karşı mücadelede hayatını kaybeden yüz binlerce şehidin, özellikle Ebu Mehdi el-Mühendis ve General Kasım Süleymani’nin hatırasını anarak, ABD hükümetinin işgal döneminde işlediği suçlar ve Irak halkı ile diğer ülkelere verdiği zararlar nedeniyle hesap vermesi ve sorumlu tutulması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktadır.”