Komşu ülkelerle karayolu ile ticareti genişleteceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün iş insanları ve girişimcilerle bir araya geldi. Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, “Komşularla ekonomik ilişkileri geliştirmek için gümrük engellerini kaldırdık” dedi.

Pezeşkiyan, “Deniz ablukasına rağmen Pakistan, Irak, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi ülkelerle ticareti kara sınırları üzerinden genişletmek adına engellerin büyük bir kısmını kaldırdık” ifadesini kullandı.

ABD ile müzakere süreci

ABD ile diyalog ve müzakere süreciyle bağlantılı zorluklara değinen Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

“ABD’liler ve Avrupalılar, savaş koşulları nedeniyle ülkeyi yönetebileceğimizi düşünmüyorlardı. Biz, onurumuzu koruyarak halkımızın hak ve çıkarlarını savunuyoruz; asla diyalogdan kaçmadık ve kaçmayacağız. Ancak ABD, imzaladığı anlaşmaya rağmen ülkemizi üç kez hedef aldı.”

Pezeşkiyan, “ABD ve Siyonist rejim, İran’ı yok etmeyi amaçlıyordu. Ancak halkın, devlet yetkililerinin ve silahlı kuvvetlerin kapsamlı direnişiyle karşılaştıklarında, hesapları bozuldu. Düşmanlar, İslam Devrimi Lideri’nin, sivillerin, komutanların ve bilim insanlarını hedef almakla ülkenin çökeceğini düşündüler, ancak ulusal birliğimiz ve iç bütünlüğümüz arttı” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, “ABD, bizi suikast ve şehadetle diz çöktüreceği hayalini zihninden çıkarmalıdır” diye konuştu.