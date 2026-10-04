  1. İran
4 Eki 2026 18:30

İranlı Komutan’dan Trump yönetimine gönderme

İranlı Komutan’dan Trump yönetimine gönderme

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, Washington’un bölgedeki askeri varlığını artırmasının ABD ekonomisine getirdiği zorluklar için Trump yönetimine gönderme yaptı.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD’nin ekonomik zorlukları ve İran’a yönelik tutumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu.

General Muhibbi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Savaş bölgesine yeni güç kaydırmanın getirdiği bu yüksek maliyetlerin anlamı nedir? Bu durum, ABD içindeki keskin fiyat artışları ve ülkenin petrol rezervlerinden yapılan yeni kesintilerle eş zamanlı gerçekleşiyor.”

ABD yönetiminin politikalarını eleştiren Muhibbi, açıklamasını şu soruyla tamamladı:
“Bu savaş, İran’a karşı mı yürütülüyor yoksa Amerikan halkına karşı mı?”

News ID 1938962

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