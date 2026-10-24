İran'dan yanan tanker görüntüsüyle petrol mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusuj Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi paylaştığı bir görselle petrol fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, yanan tankerler ve İran’a karşı savaşı destekleyen ülkeler üzerinden mesaj verdi.

Görselde, Brent petrolün varil fiyatının 116 doların üzerine çıktığına ilişkin veriler yer alırken, arka planda Hürmüz Boğazı’nda yanan bir petrol tankeri görülüyor.

ABD-İsrail’in İran halkına karşı çok cepheli savaşının devam etmesi üzerine İran, dünya enerji taşımacılığının ana güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kısmen kapattı ve tamamen kontrolü altına aldı.

İran’ın uyguladığı kontrol kapsamında gemilerin boğazdan geçişine yalnızca İran’ın izniyle müsaade edildiği, kurallara uymayan gemilerin ise İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtiliyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD-İsrail tarafı, küresel enerji fiyatlarını kontrol altında tutmak amacıyla İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetiminin başarısız olduğunu öne sürüyor. Ancak haberde, uluslararası hava görüntülerinin İran’ın bu stratejik boğaz üzerindeki kontrolünü sürdürdüğünü gösterdiği ifade ediliyor.