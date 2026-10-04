Yemen'den Suudi Arabistan'e net mesaj: Yeni operasyonlar yolda

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen iki ayrı operasyonla Suudi petrol devi Aramco'ya ait tesislerin başarılı bir şekilde vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulduğu ve vurulan bölgelerde yangın çıktığı kaydedildi.

"Suudiler son 12 saatte 50'den fazla hava saldırısı düzenledi"

Öte yandan, son 12 saatte başkent Sana'nın yanı sıra El-Cevf, Taiz, Amran, Hacce ve Saade vilayetlerine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından 50 hava ve füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, son çatışmaların başlangıcından bu yana toplam hava saldırısı sayısının 1460'a ulaştığı ifade edildi.

Yeni operasyonlar yolda

Askeri Sözcü, Suudi Arabistan'ın askeri üslerine ve petrol tesislerine yönelik operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, bu eylemlerin durdurulması için Suudi saldırılarının sona ermesi ve Yemen ablukasının kaldırılması gerektiğini belirtti.