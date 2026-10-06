Yemen’den Suudi güçlerine 20’den fazla saldırı

Saba Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Yemenli bir askeri kaynak, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Ras el-Ara ile es-Sakiyye arasındaki bölgede “Suudi düşman güçlerinin” toplandığı noktalara 20’den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Kaynak, saldırıların ardından onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını, çok sayıda aracın da ateşe verildiğini belirtti.

Adı ve rütbesi açıklanmayan askeri kaynağa göre, saldırılarda yaralanan çok sayıda kişi Aden ve Lahic kentlerindeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak ayrıca, saldırgan güçlere bağlı medya kuruluşları tarafından tekrarlanan “sahte haberlerin” yenilginin göstergesi olduğunu savundu. Söz konusu medya kuruluşlarının kamuoyunu gerçek dışı zafer haberleriyle yönlendirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Yemenli askeri kaynak, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Taiz vilayetindeki ilçelerde bulunan Suudi güçlerini geri püskürtme yönündeki kazanımlarını sürdürdüğünü de belirtti.